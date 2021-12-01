Тегеран, , 07:54 — REGNUM Растущее экономическое сотрудничество с Китаем и многочисленные переговоры, проведенные с северными соседними государствами, указывают на то, что проведение соответствующей внешней политики и активная дипломатия министерства нефти Ирана уже привели к резкому увеличению экспорта иранской нефти, который составляет свыше миллиона баррелей в день. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 ноября.

Администрация президента Ибрагима Раиси приняла прагматичную внешнюю политику и активную дипломатию, когда речь заходит об экспорте нефти и расширении газовых сделок с северными соседями. После его инаугурации в августе 13-я администрация попыталась пересмотреть внешнюю политику и продолжить развивать взаимодействие со странами региона, Восточной Азии и Латинской Америки, чтобы избавиться от зависимости от западных государств.

Президент и члены его кабинета подчеркнули, что они не будут ждать результатов ядерных переговоров с западными державами. Таким образом, оценка экономической дипломатии действующей администрации указывает на то, что в торговых связях Ирана произошло многообещающее развитие, особенно в нефтегазовом секторе. Стоит отметить, что такой позитивный сдвиг произошёл в то время, когда Иран все еще страдает от незаконных санкций США в отношении иранского нефтяного сектора.

Мохаммад Садег Джокар, председатель Международного центра исследований проблем мира, заявил, что иранские власти в дальнейшем будут поддерживать Китай и другие государства, которые выступают против односторонности США.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин подчеркнул, что КНР и Иран всегда сотрудничали, соблюдая взаимные интересы и стремясь к взаимовыгодным отношениям.

Таким образом, экспорт иранской нефти во время правления администрации Раиси увеличился до более чем миллиона баррелей в сутки, при этом во времена правления его предшественника Хасана Рухани этот показатель составлял менее 300 000 баррелей в сутки.