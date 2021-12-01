Тегеран, 1 декабря, 2021, 07:53 — ИА Регнум. 30 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил: «Несмотря на нелояльность и бездействие США и Евротройки, Тегеран добросовестно и серьезно присоединился к венским переговорам, пытаясь достичь взаимовыгодного соглашения». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан сделал эти замечания в телефонном разговоре с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Обе стороны рассмотрели региональные и международные проблемы, включая события в Афганистане и ядерные переговоры в Вене.

Амирабдоллахиан призвал другие стороны выполнить свои обязательства по ядерной сделке, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявив, что в ином случае Иран прекратит свои меры по исправлению сложившегося положения.

Он также приветствовал конструктивные переговоры Ирана с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Тегеране, отметив, что Исламская Республика продолжит техническое сотрудничество с МАГАТЭ.

Гутерриш, со своей стороны, приветствовал возобновление переговоров в Вене и выразил надежду, что переговоры принесут плоды. Он также выразил всестороннюю поддержку ООН в отношении возобновления ядерной сделки 2015 года.