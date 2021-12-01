Лос-Анджелес, США, , 03:53 — REGNUM Хэлли Берри подписала с Netflix контракт, в рамках которого она снимет для онлайн-кинотеатра несколько картин. Об этом 1 декабря сообщает портал The Wrap.

Холли Берри Цитата из х/ф «Облачный атлас». реж. Лана Вачовски, Том Тыквер, Лилли Вачовски. 2012. США, Германия, Гонконг, Сингапур

Новость появилась на фоне того, что фильм Берри «В синяках» занял первое место в еженедельном рейтинге самых популярных картин и сериалов онлайн-кинотеатра в США и второе место в еженедельном списке самых популярных проектов Netflix в мире.

Отмечается, что две новых полнометражных картины Netflix, в которых Берри исполнит главную роль, не являются частью нового соглашения актрисы и потокового сервиса. Речь идёт о научно-фантастической ленте The Mothership (режиссёр Мэтт Чарман) и боевике «Наш человек их Джерси», в котором одну из главных ролей исполнит Марк Уолберг.

Напомним, премьера фильма «В синяках» состоялась на Netflix 17 ноября 2021 года. В этом проекте Хэлли Берри исполнила роль девушки-бойца Джеки, которая пытается вернуться в мир смешанных единоборств. Актриса также выступила в качестве режиссёра.

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