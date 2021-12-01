Санкт-Петербург, , 03:59 — REGNUM Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга выкупил за 1,1 млрд рублей по схеме «закупка у единственного поставщика» здание в посёлке Парголово. Продавцом выступила компания, аффилированная с Юрием Чечихиным, данные которого совпадают с данными зятя главы Росгвардии генерала армии Виктора Золотова, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комитет подписал договор на приобретение нежилого здания по улице Федора Абрамова, 20 (корпус 2, строение 1) 29 ноября 2021 года. Цена контракта — 1 155 183 826,5 рубля, которые выплатят из бюджета региона. Общая площадь здания — 22 150 кв. м, его планируют использовать под образовательные нужды. Из контракта следует, что со школой №469 Выборгского района Санкт-Петербурга заключен договор безвозмездного пользования.

Продавцом по сделке выступает ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик». С 26 ноября 2021 года единственным владельцем ООО в ЕГРЮЛ указано ООО «Главстрой-инвест». Последнее в свою очередь в собственности АО «Сиена-Инвест» и Юрия Чечихина. По открытым данным, АО «Сиена-Инвест» принадлежит международной компании «Фенестрария консалтантс лимитед», прописанной в российском офшоре — Калининградской области. Ранее СМИ связывали данную фирму с миллиардером Олегом Дерипаской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фирма «Главстрой-инвест» уже выступала подрядчиком по госконтрактам с тем же комитетом. Сумма сделок превысила 10 млрд рублей. Осенью 2021 года у этой же компании 20 квартир в строящемся доме закупили и власти Балашихи.

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