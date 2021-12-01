Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга выкупил за 1,1 млрд рублей по схеме «закупка у единственного поставщика» здание в посёлке Парголово. Продавцом выступила компания, аффилированная с Юрием Чечихиным, данные которого совпадают с данными зятя главы Росгвардии генерала армии Виктора Золотова, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Комитет подписал договор на приобретение нежилого здания по улице Федора Абрамова, 20 (корпус 2, строение 1) 29 ноября 2021 года. Цена контракта — 1 155 183 826,5 рубля, которые выплатят из бюджета региона. Общая площадь здания — 22 150 кв. м, его планируют использовать под образовательные нужды. Из контракта следует, что со школой №469 Выборгского района Санкт-Петербурга заключен договор безвозмездного пользования.

Продавцом по сделке выступает ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик». С 26 ноября 2021 года единственным владельцем ООО в ЕГРЮЛ указано ООО «Главстрой-инвест». Последнее в свою очередь в собственности АО «Сиена-Инвест» и Юрия Чечихина. По открытым данным, АО «Сиена-Инвест» принадлежит международной компании «Фенестрария консалтантс лимитед», прописанной в российском офшоре — Калининградской области. Ранее СМИ связывали данную фирму с миллиардером Олегом Дерипаской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фирма «Главстрой-инвест» уже выступала подрядчиком по госконтрактам с тем же комитетом. Сумма сделок превысила 10 млрд рублей. Осенью 2021 года у этой же компании 20 квартир в строящемся доме закупили и власти Балашихи.

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