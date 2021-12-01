Закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам вступил в силу в РФ
Москва, 1 декабря, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Закон о доступе граждан к социально значимым сайтам на бесплатной основе вступил в силу с 1 декабря в России.
Абоненты бесплатно получат услуги связи для доступа к сайтам из списка социально значимых. Порядок определения таких ресурсов будет устанавливаться правительством. Критерии включения сайтов в список социально значимых были определены Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Ожидается, что в перечень в обязательном порядке попадут порталы госуслуг, ресурсы государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов. Решение о включении в список всех остальных ресурсов будет принимать специальная комиссия правительства России.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России вступил в силу закон о блокировке сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды.