Москва, 1 декабря, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Закон о доступе граждан к социально значимым сайтам на бесплатной основе вступил в силу с 1 декабря в России.

Digital.gov.ru Госуслуги

Абоненты бесплатно получат услуги связи для доступа к сайтам из списка социально значимых. Порядок определения таких ресурсов будет устанавливаться правительством. Критерии включения сайтов в список социально значимых были определены Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ожидается, что в перечень в обязательном порядке попадут порталы госуслуг, ресурсы государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов. Решение о включении в список всех остальных ресурсов будет принимать специальная комиссия правительства России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России вступил в силу закон о блокировке сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды.