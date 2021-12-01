Штат Миннесота, США, 1 декабря, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что подписанный им закон о финансировании инфраструктуры позволит стране «выиграть соревнование 21-го века». Об этом американский лидер сказал 30 ноября, выступая на фоне грузовика в Техническом колледже округа Дакота в Роузмаунте (штат Миннесота).

Marc Nozell Джозеф Байден

«Мы собираемся помочь Америке выиграть соревнование в 21-м веке. Мы возвращаемся в игру», — сказал президент США.

По его словам, подписанный закон оживит американскую конкурентоспособность и поможет восстановить средний класс. Чтобы разъяснить это американцам, официальные лица администрации отправятся в поездки по всей стране в ближайшие дни.

Ранее Байден уже прибегал к лозунгу о необходимости «выиграть соревнование 21-го века». 18 ноября на встрече с рабочими завода компании General Motors в Детройте американский лидер заявил, что окончательный вывод о выигрыше или проигрыше Америки через 50 лет сделают историки.