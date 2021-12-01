Челябинск, 1 декабря, 2021, 03:34 — ИА Регнум. В арбитраж Челябинской области поступил иск о несостоятельности, в котором один из крупных заводов по производству дробильно-сортировочного оборудования сообщает о невозможности исполнить свои обязательства перед кредитором. Заявление ООО «Машзавод «Промвис» пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск был подан 30 ноября 2021 года. В качестве имеющейся задолженности указана сумма 7 738 721,48 рубля. Арбитражного управляющего предложено выбрать из союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело». Подаче банкротного иска предшествовало сообщение о том, что завод не может исполнить обязательство по требованиям кредитора — ООО «Поволжский центр РТИ» из Самарской области. В связи с этим предприятие вынуждено обратиться в суд «с заявлением должника о банкротстве».

По данным с сайта ООО, предприятие «входит в число крупных производителей дробильно-сортировочного оборудования в России» и является частью Южно-Уральского промышленного кластера по производству деталей дорожных, строительных и сельхозмашин.

По данным ЕГРЮЛ, компания создана в октябре 2014 года. На предприятии работают порядка 20 человек. В разные годы завод был поставщиком продукции по 15 госконтрактам на общую сумму свыше 123 млн рублей. Среди заказчиков — «Башкиравтодор», «Брянскавтодор» и другие юрлица. Владелец и директор машзавода — Алексей Айгоров.