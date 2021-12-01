Тегусигальпа, 1 декабря, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Консервативная правоцентристская Национальная партия Гондураса признала поражение своего кандидата Насри Асфура на выборах президента страны и переходит в оппозицию. Об этом пресс-секретарь партии Килветт Сабдьель 30 ноября заявил в эфире национальной радиостанции Radio America.

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Килветт Сабдьель «Теперь в качестве оппозиции мы будем защищать демократию. Национальная партия не допустит злоупотребления властью сейчас и в дальнейшем. Желаем всяческих успехов тем, кто победил».

По итогам обработки более 50% протоколов с участков для голосования на прошедших 28 ноября президентских выборах с 53,4% голосов лидирует кандидат от альянса во главе с левой Партией свободы и перестройки Сиомара Кастро. За её ближайшего конкурента от правящей Национальной партии Насри Асфура проголосовало 34% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Сиомару Кастро с «исторической победой» на выборах президента Гондураса.