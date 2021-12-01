Москва, , 03:18 — REGNUM В арбитраж Москвы за ноябрь 2021 года к одной из компаний дивизиона «Яндекса» подано семь исков от двух страховых компаний. Претензии к ООО «Яндекс.Драйв» пока судом к производству не приняты и даты слушаний не назначены, передаёт ИА REGNUM.

Суд Pixabay.com

Все иски являются финансовыми, суммы колеблются от 13,7 до 333 тыс. рублей. Истцом в шести делах выступает ПАО «Страховая компания «Ингосстрах», а в одном — АО «Страховая компания «Ресо-гарантия». Заявления поданы в период с 25 по 29 ноября 2021 года.

Компания-ответчик учреждена в декабре 2017 года и работает в сфере аренды и лизинга легковых автомобилей. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор — Антон Рязанов. Владельцы с 2020 года — ООО «Яндекс.Каршеринг» и нидерландская частная компания MLU B.V. Последняя также является единственным владельцем компании «Яндекс.Каршеринг», то есть фактически ООО «Яндекс.Драйв» принадлежит офшору.

В России IT-группа ведёт свою деятельность через цепочку компаний, корни которых уходят в Нидерланды. Бенефициаром называют миллиардера Аркадия Воложа и членов его семьи. По открытым данным, они также имеют паспорта Мальты. Несмотря на это, ООО «Яндекс» профильным министерством включено в список системообразующих организаций РФ.

На сегодня «Яндекс» — фигурант громкого судебного разбирательства, связанного с дискриминацией сторонних сервисов в поисковике.

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