Гавана, , 03:12 — REGNUM Новые санкции Вашингтона против девяти должностных лиц Кубы не заставят кубинские власти отказаться от защиты суверенитета. Об этом 30 ноября написал на своей странице в Twitter Министр иностранных дел латиноамериканской республики Бруно Родригес Паррилья.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон заблуждается, что его действия подтолкнут руководство Кубы совершить шаги, которые вызовут дестабилизацию в кубинском обществе. Паррилья подчеркнул, что кубинское правительство отвергает иностранное вмешательство, несмотря на давление извне.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что американские власти финансируют беспорядки на Кубе с целью вмешательства во внутренние дела страны.

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