Москва, , 03:18 — REGNUM Конфликтную ситуацию, которая в последнее время развивалась на линии армяно-азербайджанского противостояния, удалось перевести в мирное русло на встрече Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Сочи. Об этом 30 ноября сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Аслан Рубаев.

Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян Пресс-служба президента Азербайджана

По мнению политолога, ситуация развивалась крайне неблагоприятно: обе стороны наращивали военный потенциал и активно применяли воинственную риторику. Но, как считает эксперт, Пашинян понял, что Армения после тяжелейшего прошлогоднего поражения не в состоянии вести успешные боевые действия, и склонился к мирному соглашению с Азербайджаном. Азербайджану, несмотря на его военные успехи, в нынешней ситуации тоже не выгодно возобновление войны.

Эксперт считает, что инициатором встречи выступила Москва. По мнению Рубаева, Россия и так находится в очень сложном положении: ситуация в стране с ковидом, обострение обстановки в Донбассе, напряжённые отношения с НАТО и в целом с Западом. Поэтому России совершенно не нужен вооружённый конфликт вдоль её южных границ.

Исходя из этого, Россия, по мнению эксперта, и предприняла попытку урегулировать конфликт или, по крайней мере, заморозить его на ближайшее время. Эксперт считает, что встреча в Сочи оказалось удачной, так как позволила перевести ситуацию из формата вооруженного противостояния в русло конструктивных переговоров. И в дальнейшем, при малейшей возможности, по мнению Рубаева, необходимо проводить переговоры, так как худой мир всегда лучше хорошей войны.

«Я считаю прекрасным, что есть Россия, прекрасным, что есть Москва для этих двух стран, которая выступит в качестве третейского судьи, независимого и беспристрастного. Который честно может судить ту игру, которая сейчас есть на самом деле. И я думаю, что Москва, конечно же, не заинтересована в этом конфликте. И поэтому этим странам нужно прислушиваться к Путину. Потому, что Путин может выступить гарантом стабильности и спокойствия», — сказал Рубаев.

Эксперт выразил мнение, что Турция пытается всячески подогреть конфликт, так как её целью является всестороннее проникновение на постсоветское пространство и, в первую очередь, в Азербайджан. По мнению политолога, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обладает «невероятно огромными амбициями», и в ближайшее время он будет проводить чрезвычайно активную политику по отношению к тюркоязычным государствам на территории бывшего СССР.

Напомним, что 26 ноября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, на которой была принято совместное трёхстороннее заявление.