Вашингтон, 1 декабря, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Ужесточение требований к въезжающим в страну, включая возвращающихся на родину американцев, готовит администрация Белого дома в США. Об этом 30 ноября сообщила газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ограничения будут введены с целью сдержать распространение потенциально опасного штамма «Омикрон». По предварительной информации, все желающие въехать в США должны будут проходить тестирование на коронавирус не более чем за сутки до вылета. При этом не будет играть роли страна выезда, либо наличие сертификата о вакцинации.

Власти рассматривают также возможность ввода требования о повторном тестировании на коронавирус спустя три-пять дней после прибытия в страну.

Ожидается, что обо всех изменениях в ограничениях на въезд сообщит 2 декабря президент США Джозеф Байден.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США до настоящего момента не было выявлено ни одного случая заражения штаммом «Омикрон».