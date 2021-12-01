Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Визовые санкции против девяти должностных лиц Кубы введены американскими властями, 30 ноября сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В заявлении руководителя Госдепа Энтони Блинкена говорится, что такой шаг связан с «действиями кубинского руководства, предпринятыми 15 ноября в отношении мирных демонстрантов». В ведомстве отметили, что в число лиц, попавших под рестрикции, оказались чиновники, которые занимают высокие посты в силовых органах Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что кубинские власти якобы нарушили права человека, запретив проведение антиправительственных протестов.

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