Бразилиа, 1 декабря, 2021, 02:48 — ИА Регнум. Первые два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Бразилии подтвердились, 30 ноября передал телеканал CNN Brazil со ссылкой на главу управления здравоохранения штата Сан-Паулу Жана Горинштайна.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

По словам чиновника, изучением образцов анализов занимались специалисты местного института Адольфу Лутца. Ранее у супружеской пары, которая собиралась отправиться из Бразилии в ЮАР, заподозрили инфицирование указанной штаммом разновидностью коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября два первых для страны случая заражения штаммом «Омикрон» подтвердились в Швейцарии.