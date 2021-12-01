Вашингтон, 1 декабря 2021, 02:47 — REGNUM Президент США Джо Байден выразил соболезнования семьям школьников, погибшим в результате стрельбы в городе Оксфорде (штат Мичиган). О расследовании трагедии он сообщил 30 ноября в ходе выступления в Миннеаполисе (штат Миннесота), которое транслировали американские телеканалы.
По словам президента, трое из примерно девяти человек, по которым вёлся огонь, погибли. Подозреваемый в стрельбе «молодой человек лет пятнадцати» сдался и передал правоохранителям свой пистолет. И «это всё, что мы знаем» на данный момент.
Как сообщало ИА REGNUM, три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы, которая произошла в школе в городе Оксфорде.
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