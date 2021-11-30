Киев, 1 декабря, 2021, 02:39 — ИА Регнум. Решение Конституционного суда (КС) Украины отказать президенту Владимиру Зеленскому в приведении к присяге двоих кандидатов по президентской квоте огорчило главу государства, написал 30 ноября его пресс-секретарь Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КС», — отметил он.

Никифоров добавил, что у президента Украины остаётся надежда на то, что Верховном суде осознают общественный запрос на судебную реформу и что-то изменят в будущем.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что КС Украины не стал приводить к присяге Александра Петришина и Оксану Грищук, рекомендованных главой государства. В суде заявили об отсутствии свободных вакансий для них.