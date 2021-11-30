Таллин, 1 декабря, 2021, 02:28 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс проехала на танке в ходе своего визита в Эстонию, 30 ноября сообщило издание Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

На опубликованной видеозаписи видно, как министр, одетая в камуфляжный жилет и каску, едет на боевой машине по полигону в сопровождении военнослужащего. В рамках поездки Трасс посетила контингент британских войск, дислоцированных в Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ в настоящий момент напрямую не угрожает странам Прибалтики.