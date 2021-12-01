Киев, , 02:18 — REGNUM Конституционный суд (КС) Украины отказал в присяге кандидатам на вакантные должности по квоте украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 30 ноября сообщило агентство «Укринформ».

Конституционный суд Украины Ccu.gov.ua

По указу Зеленского, вместо отстраненного председателя КС Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина ответственные посты должны были занять Александр Петришин и Оксана Грищук. Однако все шесть мест по президентской квоте оказались заняты.

«Сегодня отсутствуют вакансии, на которые Зеленский мог бы назначить новых судей», — говорится в решении Конституционного суда.

Кроме того, Тупицкий и Касминин продолжают работать в должности судей, подчеркнули в КС, а весенний указ об их отстранении был оспорен и признан незаконным в Верховном суде в июле 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный суд Украины объяснил незаконность указа Зеленского по судье КСУ