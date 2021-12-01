Киев, 1 декабря 2021, 02:18 — REGNUM Конституционный суд (КС) Украины отказал в присяге кандидатам на вакантные должности по квоте украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 30 ноября сообщило агентство «Укринформ».
По указу Зеленского, вместо отстраненного председателя КС Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина ответственные посты должны были занять Александр Петришин и Оксана Грищук. Однако все шесть мест по президентской квоте оказались заняты.
«Сегодня отсутствуют вакансии, на которые Зеленский мог бы назначить новых судей», — говорится в решении Конституционного суда.
Кроме того, Тупицкий и Касминин продолжают работать в должности судей, подчеркнули в КС, а весенний указ об их отстранении был оспорен и признан незаконным в Верховном суде в июле 2021 года.
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