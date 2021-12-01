Советский район, Югра, , 02:17 — REGNUM В Югре дума Советского района выбрала нового главу муниципалитета — Евгения Буренкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Евгений Буренков Пресс-служба администрации Советского района

Помимо заместителя главы Советского района Евгения Буренкова, на пост руководителя муниципального образования претендовал главный архитектор района Николай Яковлев. Каждый из кандидатов представил местным депутатам доклад о социально-экономическом развитии муниципалитета на ближайшие пять лет. В результате голосования 13 народных избранников проголосовали за кандидатуру Буренкова, два депутата воздержались.

Приоритетной задачей на посту главы района Евгений Буренков обозначил «совместно с депутатским корпусом сформировать сильную управленческую команду и обновить процессы управления администрации Советского района».

Отмечается, что 1 декабря 2021 года, состоится церемония официального вступления Евгения Буренкова в должность.