Советский район, Югра, 1 декабря, 2021, 02:17 — ИА Регнум. В Югре дума Советского района выбрала нового главу муниципалитета — Евгения Буренкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Пресс-служба администрации Советского района Евгений Буренков

Помимо заместителя главы Советского района Евгения Буренкова, на пост руководителя муниципального образования претендовал главный архитектор района Николай Яковлев. Каждый из кандидатов представил местным депутатам доклад о социально-экономическом развитии муниципалитета на ближайшие пять лет. В результате голосования 13 народных избранников проголосовали за кандидатуру Буренкова, два депутата воздержались.

Приоритетной задачей на посту главы района Евгений Буренков обозначил «совместно с депутатским корпусом сформировать сильную управленческую команду и обновить процессы управления администрации Советского района».

Отмечается, что 1 декабря 2021 года, состоится церемония официального вступления Евгения Буренкова в должность.