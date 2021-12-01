Москва, 1 декабря 2021, 02:21 — REGNUM Внешняя политика, проводимая российским МИДом, не имеет ничего общего с защитой национальных интересов и лишь способствует вытеснению России с постсоветского пространства, заявил 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM российский политолог Аслан Рубаев.

На VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Турция
На VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Турция
Tccb.gov.tr

«С момента распада СССР Россию вытесняют с постсоветского пространства постоянно. Наша форма дипломатии, «лавровская» форма, была хороша для начала 2000-х годов, когда мы говорили, что НАТО нам не враг и мы друзья с Западом. Сейчас очевидно, что Запад нас обманул. И он нас обманул не один раз, а несколько. А мы постоянно всё время доверялись Западу. Ну, хорошо, хоть мы стали меньше доверять Западу после 2007 года. Мы не можем договариваться с Западом, и нам, конечно, нужно менять риторику, менять взаимоотношения, потому что та дипломатия, которая есть сегодня, она не приводит ни к каким результатам. Мы видим, что нас обманывают», — сказал Рубаев.

Эксперт обратил внимание на активную политику Китая и Турции по проникновению в Туркестан. В частности на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл в ноябре встречи с главами Киргизии и Туркмении Садыром Жапаровым и Гурбангулы Бердымухамедовым. По мнению эксперта, Эрдоган проявляет очень большой интерес к Туркестану и поэтому он будет действовать в этом регионе чрезвычайно настойчиво.

Российское же влияние в Туркестане представляется политологу крайне малым. Даже с учётом того, что в Таджикистане находятся российские войска.

Рубаев считает, что Россию будут продолжать вытеснять из региона, что демонстрируется в последнее время и на примере Казахстана. На взгляд эксперта, Россия совершенно не использует возможности «народной» дипломатии и не применяет инструменты «софт-пауэр».

"МИДу нужно изменить стиль взаимоотношений с постсоветским пространством и с Западом. Вот тогда, может быть, что-то получится. А при таком министре иностранных дел, при таком внутреннем положении в стране ни о каких прорывных моментах в дипломатии мы пока говорить не можем», — подытожил Рубаев.

Напомним, что 12 ноября в Турции прошёл прошёл VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, на котором было заявлено о создании Организации тюркских государств.