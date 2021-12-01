Рига, , 02:00 — REGNUM Украинская сторона намерена оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, заявил 30 ноября министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО в Риге.

Дмитрий Кулеба Kmu.gov.ua

«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», — предостерёг украинский министр Лукашенко.

Кулеба отметил, что сказанное до сих пор было лишь словами, поэтому в Киеве будут следить за действиями Минска.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Лукашенко намерен посетить Крым, сославшись на имеющуюся договорённость с российским президентом Владимиром Путиным. Глава Белоруссии заявил также, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

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