Штат Мичиган, США, 1 декабря, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Три человека погибли, восемь пострадали в результате стрельбы, которая произошла в школе в городе Оксфорд в американском штате Мичиган. Об этом 1 декабря сообщил в ходе брифинга представитель полиции города.

Pixabay.com Убийство

Стрельба произошла в школе в середине дня, стрелявший произвёл от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. После прибытия на место происшествия полиции стрелявший, 15-летний подросток, сдал оружие м сдался сам без сопротивления. Отмечается, что стрелявший использовал право не свидетельствовать против себя, мотивы его поступка неизвестны.

Погибшим было от 14 до 16 лет, ещё восемь человек получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Информация о состоянии пострадавших не сообщалась.

В настоящее время на месте происшествия находятся около 100 сотрудников правоохранительных органов, идёт расследование инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх убитых и шести пострадавших в результате стрельбы в школе в штате Мичиган.