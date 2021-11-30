Мехико, 1 декабря, 2021, 01:38 — ИА Регнум. Жилой дом разрушился в городе Кордоба на востоке Мексики из-за взрыва газового баллона, сообщает газета Milenio.

Niklas Freidwall Взрыв

Сообщается, что здания оказалось полностью разрушено от произошедшего взрыва. По предварительным данным, в происшествии пострадали пять человек, среди них трое — несовершеннолетние. Всех пострадавших госпитализировали, сейчас они получают необходимое лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в мексиканском штате Пуэбло произошел взрыв на газопроводе. По предварительным данным, причиной взрыва стала нелегальная врезка. В результате происшествия пострадали более 200 домов, 64 здания были разрушены, погибли четыре человека.