Мехико, , 01:35 — REGNUM В штате Сакатекас, расположенном в центральной части Мексики, сошёл с рельсов грузовой состав из 13 вагонов и двух локомотивов. Об этом пресс-служба регионального управления по чрезвычайным ситуациям (ЧС) штата 30 ноября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter .

Товарный состав

пресс-служба регионального управления по ЧС «К счастью, жертв и пострадавших нет».

На месте железнодорожной аварии ведутся следственные действия и восстановительные работы. Предполагается, что движение поездов на пострадавшем участке железной дороги возобновится до истечения трёх суток.

В настоящее время профильные службы устанавливают причину аварии. О величине материального ущерба не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ломоносовском районе Ленинградской области железнодорожный состав протаранил автобус.

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