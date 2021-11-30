Тбилиси, 1 декабря, 2021, 01:22 — ИА Регнум. Вступило в силу решение о введении в Грузии «зеленых паспортов», предназначенных для допуска лиц в общественные места в условиях пандемии. С 1 декабря такие документы вместе с QR-кодом будут принимать при входе в рестораны, кафе, концертные залы, спортивные объекты, гостиницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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Для получения документов гражданам Грузии необходимо скачать на смартфон специальное приложение, зарегистрироваться и получить QR-код. При необходимости «зеленый паспорт» можно получить в Доме юстиции.

«Зелёный паспорт» предоставляется всем жителям страны, которые вакцинировались коронавируса или сдали ПЦР-тест в течение 72 часов либо экспресс-тест за 24 часа до посещения общественного места. Документ предоставляется также переболевшим COVID-19, однако таких граждан лишат права выезда за границу.

Прибывающим в Грузию туристам необходимо получить справку о вакцинации, которую затем предъявить при пересечении границы, либо документ с отрицательным ответом на ПЦР-тест, сделанный за последние трое суток.