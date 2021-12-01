Киев, , 01:19 — REGNUM Контракт на строительство пяти судов для нужд Госпогранслужбы Украины был подписан между украинской компанией «Нибулон» и французской Оcea. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба МВД Украины.

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Уточняется, что производство будет сосредоточено в городе Николаеве. Планируется, что всего погранслужба получит 20 судов, из них 15 будут построены во Франции. Подписание контракта стало официальным началом строительства судов на Украине, которое будет длиться в течение двух лет. Все пять судов будут спущены на воду до конца 2023 года. Экипаж первого судна будет проходить специальную переподготовку во Франции. Суда будут укомплектованы надувными лодками производства Украины.

Проект станет частью заключённого в 2019 году рамочного межправительственного соглашения. Оно предусматривает кредитование властями Франции и рядом европейских банков строительства французских судов на общую сумму €136,5 млн, при этом локализация производства предусмотрена на территории Украины.

В рамках заключённого ранее контракта на Украину до конца года должны прибыть вертолеты французской компании Airbus Helicopters для нужд МВД.

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