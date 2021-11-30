Москва, 1 декабря, 2021, 01:18 — ИА Регнум. В Вооруженных силах России 1 декабря стартовал новый, 2022 учебный год, в ходе которого в войсках планируется провести более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ

Mil.ru На учениях

В основу боевой учёбы в следующем году ляжет «повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск в условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и недопущения распространения коронавирусной инфекции», а также совершенствование подготовки органов военного управления и штабов различного уровня в умении руководить подразделениями при использовании самых современных автоматизированных комплексов управления (АКС), средств связи и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

пресс-служба Минобороны РФ Важное место в подготовке войск (сил) будет уделяться организации межвидовой и межведомственной подготовки войск, совершенствованию согласованного применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерийских и других тактических групп родов войск в интересах общевойсковых соединений.

Всего в новом учебном году в войсках планируется провести более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки (учений различного уровня), которые позволят отработать оперативную переброску войск, всестороннее обеспечение действий подразделений в боевой обстановке и другие задачи. Более половины из них будут проведены ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане в ходе зимнего периода обучения проведут порядка 40 военных учений.