Ереван, , 01:21 — REGNUM Нынешняя армянская элита и её лидер Никол Пашинян настроены совершенно прозападно и последовательно будут проводить курс на отдаление от России с последующим полным искоренением российского влияния в Армении. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог Аслан Рубаев.

Флаги Армении young shanahan

«Армению будут постепенно отрывать от России. Так, недавно в Армении проходили соросовские митинги, хоть и малочисленные. Но вода вед камень точит. Нынешней армянской молодёжи внушают, что Россия во время Карабахской войны 2020 года предала Армению, не помогла ей, продала оружие Азербайджану. И подобную идеологию будут навязывать всей армянской молодёжи. А молодёжь впоследствии станет армянской элитой. И получит власть от нынешней элиты. Которая уже сейчас абсолютно не пророссийская», — сказал Рубаев.

Эксперт считает, что России необходимо найти в Армении совершенно новую, дружественную политическую элиту или же вырастить её. Иначе, Армения полностью выйдет из российской сферы влияния.

Рубаев согласен с мнением политолога Сергея Кургиняна о том, что Никол Пашинян поставил на Запад, чтобы выполнить две задачи: отдать Карабах и вывести из Армении российские войска.

Напомним, что в ноябре в Ереване был проведён ряд политических митингов, на которых делались резкие антироссийские заявления.