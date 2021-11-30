Минск, 1 декабря, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии анонсировало сокращение сдерживания цен на ряд наименований продовольственной группы. При этом анонсирована инициатива поддержки малоимущих, напомнившая белорусскому политологу, лидеру движения «Гражданское согласие» Артёму Агафонову продовольственные карточки периода в СССР.

Dvinaland.ru Карточка на хлеб

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«Принудительное сдерживание цен сокращается. И это правильно, — констатировал Агафонов. — В первую очередь это при объективно идущих инфляционных процессах бьёт по товаропроизводителям, вынуждая их закрывать убытки за счёт сокращений персонала и экономии на качестве продукции. Теперь заговорили о каких-то бонусных картах для малоимущих. Пока непонятно, что это такое, но вспомнились продовольственные карточки из детства».

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«Сомнительно, что финансироваться эта социальная программа будет за счёт государства. Скорее всего, это в добровольно-принудительном порядке повесят на ретейл. Производственники смогут перевести дух, а торговые сети, которые сейчас тоже банкротятся одна за другой, окажутся крайними», — отметил Агафонов в размышлениях на своём телеграм-канале.