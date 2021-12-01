Варшава, , 01:01 — REGNUM Запрет на пребывание посторонних в территории Польши у границы с Белоруссией ввел польский министр внутренних дел Мариуш Блащак, 30 ноября сообщило на своем сайте его ведомство.

Граница Белоруссии и Польши Gpk.gov.by

Речь идет о зоне, охватывающей 183 населенных пункта, которые отдалены от границы на расстояние около 3 км. Постановление вступает в силу 1 декабря, а указанный режим будет действовать три месяца — до 1 марта 2022 года.

Запрет основывается на новых поправках к закону «О государственной границе» Польши, которые были одобрены польскими парламентом и президентом 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пограничная служба Польши объявила, что за сутки в стране было зафиксировано 134 попытки незаконного пересечения мигрантами польско-белорусской границы.

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