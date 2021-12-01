Киев, , 01:00 — REGNUM При прорыве мигрантов из Белоруссии все доступные силы и средства МВД Украины будут направлены на границу в течение получаса. Об этом 30 ноября проинформировала пресс-служба украинского министерства.

Мигранты на белорусско-польской границе Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna)

«Сегодня на Волыни проходит масштабное обучение подразделений системы МВД в рамках специальной приграничной операции «Полесье», — сообщает МВД Украины.

Глава министерства Денис Монастырский уточнил: учения проводятся во всех пяти украинских областях, граничащих с Белоруссией.

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«В ходе учений мы увидели, что все подразделения МВД — это настоящий кулак, который может обеспечить внутреннюю безопасность Украины. Несколько недель назад здесь была совсем другая картина. А уже сегодня мы убедились, что через 30−60 минут после того, как разведка предоставит информацию о нахождении мигрантов, наши подразделения будут на границе», — рассказал Монастырский.

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«Последовательность событий будет такая — получение информации от разведывательных органов, направление сил и средств на точки, где идёт вероятность пересечения границы мигрантами, первыми на месте будут пограничники. Далее присоединяются силы Нацполиции и Нацгвардии, которые абсолютно готовы к тому, чтобы дать отпор в случае незаконного пересечения государственного рубежа», — добавил глава МВД Украины.

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