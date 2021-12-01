Ханты-Мансийск, , 00:57 — REGNUM В Югре повысят прожиточный минимум для детей и пенсионеров. Об этом свидетельствует проект соответствующего постановления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прожиточный минимум Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

В подписанное ранее главой региона Натальей Комаровой постановление внесены изменения. Как гласит проект о внесении изменения в постановление правительства Югры «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2022 год», прожиточный минимум для пенсионеров увеличится на 44 рубля и составит 14 606 рублей в месяц, для детей сумма увеличится на 244 рубля и составит 16 958 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум остаётся на уровне, установленном в сентябрьском постановлении, и составит 18 456 рублей. Аналогичная ситуация и со средним на душу населения минимумом, который составит 16 932 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе президента России Владимира Путина в ноябре 2021 года прожиточный минимум на 2022 год был повышен на 8,6% — на одну тысячу рублей. Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в 2022 году составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля.

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