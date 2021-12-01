Москва, , 00:55 — REGNUM В России 1 декабря вступает в силу закон о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа по подменным номерам, активно используемым телефонными мошенниками. Президент РФ Владимир Путин подписал данный закон 2 июля.

Телефонный мошенник

Новый закон обязывает российских операторов связи немедленно прекратить оказание услуг связи и услуг по передачи трафика, если будет обнаружено, что вызывающий из сети иностранного оператора абонент не является клиентом отечественного оператора, находящимся за рубежом, но при этом использует функцию подмены своего номера на российский.

Напомним, что злоумышленники, значительная часть которых физически находится за пределами территории России, массово используют функцию подмены иностранного телефонного номера на российский для того, чтобы создать у своей потенциальной жертвы иллюзию, что ей звонят с телефона российской государственной или финансовой структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшего в Петербурге при задержании банды телефонных мошенников офицера специального отряда быстрого реагирования Росгвардии, подполковника полиции Евгения Захарова наградили орденом Мужества посмертно.

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