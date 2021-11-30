В Швеции выявили еще два случая заражения штаммом «Омикрон»
Стокгольм, 1 декабря, 2021, 00:42 — ИА Регнум. Два новых случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрировали на территории Стокгольмского региона Швеции, 30 ноября сообщило на своем сайте региональное управление здравоохранения.
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Речь идет о двух жителях страны, которые недавно вернулись из путешествия по Южной Африке. Первый факт заражения указанным вариантом SARS-CoV-2 в Швеции был зафиксирован 29 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что носители штамма «Омикрон» выявлены на территории уже 20 стран. Он отметил, что в Соединенных Штатах пока не обнаружено этой разновидности коронавируса.