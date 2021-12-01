Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Как показывает статистика, уже на данный момент годовая смертность от COVID-19 в США превысила показатели 2020 года. Не помогли «проверенные» прививки от разных производителей, большой процент вакцинации граждан, социальное дистанцирование и тотальная иммунизации. Администрация Белого дома, вместе с медицинскими властями Соединённых Штатов, вынуждена оправдываться, но делает это крайне нелепо.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Последние данные на 26 ноября 2021 года Университета Джонса Хопкинса, собирающего всю статистику по коронавирусу в США, сообщают о 775 797 скончавшихся от COVID-19. В Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ напомнили, что на 1 января 2021 года показатель составлял 353 948 умерших, то есть за 2021 год коронавирус унёс 421 849 американцев, что почти на 70 тысяч больше прошлогодних смертей.

Смертность в США продолжает расти, несмотря на почти 60% вакцинированного населения, что уже составляет обещанный «коллективный иммунитет». Можно с уверенностью утверждать, что обозначенная медиками планка уже превышена, так как 48 миллионов американцев приобрели иммунитет естественным путём после болезни, пишет РУССТРАТ.

Американский минздрав и правительственная пресса пытаются объяснить рост смертности неправильным подсчетом скончавшихся от инфекции в 2020 году, оправдывая это нехваткой тестов и знаний. Между тем, в открытом доступе находятся данные о избыточной смерти в США за 2020−2021 годы вне зависимости от диагноза.

Если в 2020 году она составила 435 тысяч человек, то уже на начало октября 2021 смертность в США превысила среднегодовые показатели на 386 тысяч. Что любопытно, публикация этих данных прекратилась 10 октября и больше не возобновлялась, отметили аналитики.

Более того, власти США возлагают вину за смертность граждан от коронавируса не на распиаренные препараты, а на самих американцев. В американском обществе, которое поверило правительству и массово вакцинировалось, всё больше распространяется апатия к ревакцинации и бустерным прививкам. Граждане отчетливо видят, что смертность только растёт, заключает РУССТРАТ.