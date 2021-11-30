Вашингтон, 1 декабря, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Как показывает статистика, уже на данный момент годовая смертность от COVID-19 в США превысила показатели 2020 года. Не помогли «проверенные» прививки от разных производителей, большой процент вакцинации граждан, социальное дистанцирование и тотальная иммунизация. Администрация Белого дома, вместе с медицинскими властями Соединённых Штатов, вынуждена оправдываться, но делает это крайне нелепо.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Последние данные на 26 ноября 2021 года Университета Джонса Хопкинса, собирающего всю статистику по коронавирусу в США, сообщают о 775 797 скончавшихся от COVID-19. В Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ напомнили, что на 1 января 2021 года показатель составлял 353 948 умерших, то есть за 2021 год коронавирус унёс 421 849 американцев, что почти на 70 тысяч больше прошлогодних смертей.

Смертность в США продолжает расти, несмотря на почти 60% вакцинированного населения, что уже составляет обещанный «коллективный иммунитет». Можно с уверенностью утверждать, что обозначенная медиками планка уже превышена, так как 48 миллионов американцев приобрели иммунитет естественным путём после болезни, пишет РУССТРАТ.

Американский минздрав и правительственная пресса пытаются объяснить рост смертности неправильным подсчетом скончавшихся от инфекции в 2020 году, оправдывая это нехваткой тестов и знаний. Между тем, в открытом доступе находятся данные о избыточной смерти в США за 2020−2021 годы вне зависимости от диагноза.

Если в 2020 году она составила 435 тысяч человек, то уже на начало октября 2021 смертность в США превысила среднегодовые показатели на 386 тысяч. Что любопытно, публикация этих данных прекратилась 10 октября и больше не возобновлялась, отметили аналитики.

Более того, власти США возлагают вину за смертность граждан от коронавируса не на распиаренные препараты, а на самих американцев. В американском обществе, которое поверило правительству и массово вакцинировалось, всё больше распространяется апатия к ревакцинации и бустерным прививкам. Граждане отчетливо видят, что смертность только растёт, заключает РУССТРАТ.