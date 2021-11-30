Минск, 1 декабря, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский 4 ноября был вызван в МИД Белоруссии. Там ему был «заявлен решительный протест в связи распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем «заходе» 2 ноября в Польшу с территории Белоруссии неустановленных «вооруженных лиц в форме». Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

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«Внимание польской стороны обращено на тот факт, что тиражирование подобных абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы. М. Войцеховскому жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе и использования с этой целью весьма сомнительных с точки зрения принципов добрососедства и здравого смысла методов работы», — сказано в заявлении МИД Белоруссии.

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Там назвали распространённую МИД Польши информацию об инциденте 2 ноября «провокацией», подчеркнув: «Искусственные опереточные инсценировки, организуемые с целью создания в международном общественном мнении враждебного образа Белоруссии, противоречат не только международному праву, но и всем мыслимым нормам морали».

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