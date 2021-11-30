Ньюкасл, Великобритания, 1 декабря, 2021, 00:29 — ИА Регнум. 1 декабря в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» в матче четырнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Норвичем». Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1.

Leedsunited.com Болельщики «Ньюкасл Юнайтед»

В дебюте матча ирландский защитник хозяев Киран Кларк был удален с поля прямой красной карточкой. На 61-й минуте Каллум Уилсон вывел «сорок» вперед, реализовав пенальти — 1:0. Через восемнадцать минут форвард сборной Финляндии Теэму Пукки восстановил равновесие в счете после передачи Димитриса Яннулиса — 1:1.

Бригада арбитров: Эндрю Мэдли | Скотт Леджер | Марк Шолес | Тони Харрингот | Ли Мейсон.

Стартовые составы команд:

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Киран Кларк, Фабиан Шер, Джамал Льюис, Хавьер Манкильо, Джонджо Шелви, Аллан Сен-Максимен (Мигель Алмирон, 77'), Райан Фрейзер (Федерико Фернандес, 11'), Джо Уиллок (Исаак Хайден, 73'), Каллум Уилсон, Жоэлинтон.

«Норвич Сити»: Тим Крул, Макс Эронз, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Брэндон Уильямс (Димитрис Яннулис, 73'), Лукас Рупп, Билли Гилмор, Христос Цолис (Пьер Лис-Мелу, 46'), Кенни Маклин, Джо Сарджент (Адам Ида, 67'), Теэму Пукки.

Статистика матча («Ньюкасл"/ «Норвич Сити»)

Удары 9/15

Удары в створ 1/6

Владение 31%/69%

Угловые 2/5

Нарушения 8/11

«Нькюасл», не одержав ни одной победы после четырнадцати туров, на данный момент с семью очками занимает последнее двадцатое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич», набрав десять очков, расположился двумя позициями выше.