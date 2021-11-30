Берн, 1 декабря, 2021, 00:15 — ИА Регнум. Первые для страны два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» были подтверждены на территории Швейцарии, 30 ноября сообщило швейцарское федеральное управление здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что факты инфицирования связаны между собой. Носители коронавируса отправлены на карантин. 29 ноября федеральное управление здравоохранения Швейцарии объявило, что в стране предположительно выявили первый случай заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в Японии был подтвержден первый для страны факт инфицирования штаммом «Омикрон». Речь идет о пациенте, прибывшем на японскую территорию из Намибии.