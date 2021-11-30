Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM HBO Max выложил в сеть новый трейлер комедийного сериала «И просто так…», который станет сюжетным продолжением шоу «Секс в большом городе». Видео было опубликовано 30 ноября на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Любительницы Цитата из т/с «Секс в большом городе». Реж. Даррен Стар. 1998-2004. США

Премьера сериала состоится на сайте HBO Max 9 декабря 2021 года, в этот день пользователи сервиса увидят два первых эпизода. Остальные онлайн-кинотеатр будет показывать по четвергам, всего в первом сезоне шоу будет десять серий.

Напомним, в проекте участвуют Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк), Синтия Никсон (Миранда Хоббс), Николь Ари Паркер (Лиза Тодд Уэксли), Сарита Чоудхури (Сима Патель) и Сара Рамирес (Че Диас). В сентябре 2021 года ушёл из жизни актёр Уилли Гарсон, который исполнил в сериале роль Стенфорда Блетча.

Читайте ранее в этом сюжете: HBO Max выпустил трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе»