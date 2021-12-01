Москва, , 00:51 — REGNUM ЕС очень осторожно вводит санкции против Лукашенко, чтобы не ударить по странам Прибалтики, особенно по Литве. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Порт Клайпеда. Литва

«Западные санкции не работают, потому что они вводились очень осторожно, чтобы не нарушать интересы прибалтийских государств, которые являются самыми непримиримыми критиками Лукашенко, но при этом продолжают зависеть от транзита через свои порты», — заявил эксперт.

«Белоруссия очень волнуется за работу Клайпедского терминала, но он продолжает работать, никакие санкции пока не действуют», — напомнил политолог.

«Давайте дождёмся 4 декабря. Тогда и увидим, будут ли санкции действовать», — предложил эксперт.

«Будут ли еще идти поставки в Клайпеду? Если будут — значит, санкции декоративные, не рабочие» — заключил Суздальцев.