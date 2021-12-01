Москва, , 00:45 — REGNUM Белоруссия уже подготовила счет к России в $4,5 млрд как компенсацию за санкции, но никаких серьезных санкций против Белоруссии не ввели. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Белоруссии очень важно постоянно жаловаться российскому руководству на санкции, т.к. Россия — это деньги», — пояснил Суздальцев.

«В сентябре — октябре белорусское руководство было уверено, что Россия им выделит финансовую помощь. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко даже насчитал сумму в $4,5 млрд., которую Россия им должна была компенсировать» — подытожил эксперт.

«Россия усомнилась, т.к. мы никаких санкций серьёзных не видим, за исключением того, что над Белоруссией закрыли небо — а это всего одна компания, «Белавиа». По ряду направлений «Белавиа», кстати, продолжает летать», — отметил Суздальцев.

«В общем, все эти жалобы на санкции как на «петлю на шее» — это просьбы к России дать денег», — подытожил эксперт.