Москва, 1 декабря, 2021, 00:45 — ИА Регнум. Белоруссия уже подготовила счет к России в $4,5 млрд как компенсацию за санкции, но никаких серьезных санкций против Белоруссии не ввели. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Белоруссии очень важно постоянно жаловаться российскому руководству на санкции, т.к. Россия — это деньги», — пояснил Суздальцев.

«В сентябре — октябре белорусское руководство было уверено, что Россия им выделит финансовую помощь. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко даже насчитал сумму в $4,5 млрд, которую Россия им должна была компенсировать» — подытожил эксперт.

«Россия усомнилась, т.к. мы никаких санкций серьёзных не видим, за исключением того, что над Белоруссией закрыли небо — а это всего одна компания, «Белавиа». По ряду направлений «Белавиа», кстати, продолжает летать», — отметил Суздальцев.

«В общем, все эти жалобы на санкции как на «петлю на шее» — это просьбы к России дать денег», — подытожил эксперт.