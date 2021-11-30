Москва, 30 ноября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Динамика мировых цен на нефть по итогам ноября стала худшей с марта 2020 года, когда обвал цен превысил 50%, свидетельствуют данные торгов.

Schmucki Нефть

В последний день осени цены на нефть в ходе торгов снизились более чем на 5%. При этом цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась ниже $69 за баррель впервые с августа текущего года.

На закрытии февральские фьючерсы на нефть Brent торговались на уровне $69,6 за баррель, январские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) — $66,18 за баррель.

Таким образом, за месяц нефть Brent стала дешевле на 17%, WTI — на 20%.