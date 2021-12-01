Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Семья 9-летнего Эзры Блаунта отказались от денежной компенсации рэпера Трэвиса Скотта. Об этом пишет TMZ.

Трэвис Скотт Скриншот с YouTube

По данным СМИ, адвокат семьи ребёнка Боб Хиллард отправил письмо представителю Трэвиса Скотта. «Предложение вашего клиента отклонено. Я не сомневаюсь, что мистер Скотт испытывает угрызения совести. Его предстоящее путешествие будет болезненным, ведь он ответственен за эту трагедию», — пишет Хиллард.

Ранее Трэвис Скотт предложил финансовую помощь семьям погибших на его концерте Astroworld для покрытия расходов на похороны. Точная сумма им не была указана.

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