Вашингтон, 1 декабря 2021, 00:04 — REGNUM Семья 9-летнего Эзры Блаунта отказались от денежной компенсации рэпера Трэвиса Скотта. Об этом пишет TMZ.
По данным СМИ, адвокат семьи ребёнка Боб Хиллард отправил письмо представителю Трэвиса Скотта. «Предложение вашего клиента отклонено. Я не сомневаюсь, что мистер Скотт испытывает угрызения совести. Его предстоящее путешествие будет болезненным, ведь он ответственен за эту трагедию», — пишет Хиллард.
Ранее Трэвис Скотт предложил финансовую помощь семьям погибших на его концерте Astroworld для покрытия расходов на похороны. Точная сумма им не была указана.
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