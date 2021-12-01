Москва, , 00:43 — REGNUM В реальности экономика Белоруссии оправилась после ковида и успешно развивается, а заявления властей о тяжёлых санкциях нужны для внешнего потребления. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На самом деле белорусы воспользовались постковидным подъёмом, и сейчас экономика Белоруссии чувствует себя неплохо», — заявил эксперт.

«Идёт работа, идёт экспорт. Все эти терминалы, которые должны были уже давно быть под санкциями и обеспечить изоляцию Белоруссии от западного рынка — все работают», — отметил эксперт.

«Терминал в Клайпеде работает», — констатировал политолог.

«Заявления о санкциях, которые душат экономику, как петля, предназначены для России — дайте денег», — пояснил эксперт.

«Вместе с тем для внутренней публики делаются заявления о том, что, мол, благодаря санкциям республика заработала миллиарды долларов, мол, давайте нам ещё санкций» — заключил Суздальцев.