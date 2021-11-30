Москва, 1 декабря, 2021, 00:43 — ИА Регнум. В реальности экономика Белоруссии оправилась после ковида и успешно развивается, а заявления властей о тяжёлых санкциях нужны для внешнего потребления. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«На самом деле белорусы воспользовались постковидным подъёмом, и сейчас экономика Белоруссии чувствует себя неплохо», — заявил эксперт.

«Идёт работа, идёт экспорт. Все эти терминалы, которые должны были уже давно быть под санкциями и обеспечить изоляцию Белоруссии от западного рынка, — все работают», — отметил эксперт.

«Терминал в Клайпеде работает», — констатировал политолог.

«Заявления о санкциях, которые душат экономику, как петля, предназначены для России — дайте денег», — пояснил эксперт.

«Вместе с тем для внутренней публики делаются заявления о том, что, мол, благодаря санкциям республика заработала миллиарды долларов, мол, давайте нам ещё санкций» — заключил Суздальцев.