Эксперт: заявления Лукашенко о санкциях предназначены для РФ — дайте денег
Москва, 1 декабря, 2021, 00:43 — ИА Регнум. В реальности экономика Белоруссии оправилась после ковида и успешно развивается, а заявления властей о тяжёлых санкциях нужны для внешнего потребления. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.
«На самом деле белорусы воспользовались постковидным подъёмом, и сейчас экономика Белоруссии чувствует себя неплохо», — заявил эксперт.
«Идёт работа, идёт экспорт. Все эти терминалы, которые должны были уже давно быть под санкциями и обеспечить изоляцию Белоруссии от западного рынка, — все работают», — отметил эксперт.
«Терминал в Клайпеде работает», — констатировал политолог.
«Заявления о санкциях, которые душат экономику, как петля, предназначены для России — дайте денег», — пояснил эксперт.
«Вместе с тем для внутренней публики делаются заявления о том, что, мол, благодаря санкциям республика заработала миллиарды долларов, мол, давайте нам ещё санкций» — заключил Суздальцев.