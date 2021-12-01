Москва, , 00:32 — REGNUM Если Лукашенко действительно посетит Крым, это будет необычно, но признание суверенитета России над полуостровом должно быть официальным. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Заявления Лукашенко о том, что, дескать, Крым и ему принадлежит, и что для него не важно, под чьим «протекторатом» полуостров находится — лукавство», — заявил эксперт.

«Конечно, поездка Лукашенко в Крым — явление необычное. Но для официального признания российского суверенитета над Крымом нужно заявление правительства», — отметил политолог.

«Разговорчиками, блужданиями между «де-юре» и «де-факто» уже не обойтись. Это очень важный вопрос, потому что это вопрос территориальной целостности России», — подчеркнул эксперт.

«Лукашенко откровенно выкручивается. Это неуважение по отношению к России» — заключил Суздальцев.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что собирается посетить Республику Крым вместе с президентом России.